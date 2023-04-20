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Salacak Sahili’nde gergin yıkım

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#İstanbul#Üsküdar#Ekrem İmamoğlu
Salacak Sahili’nde gergin yıkım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 07:00

Salacak Sahili’nde bulunan kafe ile restoranların yıkımı sırasında elindeki tabancayla yıkımı yapılacak büfenin üstüne çıkan T.S., belediye ekibindekileri engelledi. T.S.’nin polis tarafından gözaltına alınmasının ardından yıkım işlemleri tamamlandı.

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İstanbul Üsküdar’da bulunan Salacak Sahili’ndeki tarihi Kuşkonmaz Camisi bitişiğinde bulunan ruhsatsız kafe ve restoranların yıkımında kafe sahipleri ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. İşletmenin yıkımını engellemek isteyen ve çatıya çıkan silahlı bir kişi, belediye çalışanlarını kafenin üstünden indirdi. Polis ekipleri, büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen T.S.’yi gözaltına aldı. T.S.’nin olayda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Arsa sahibi Kani İrfan Pişkin’in yıkımın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılmasına izin vermesinin ardından kafe ve restoranlar tahliye edildi. Üsküdar Belediyesi’ne ait iş makineleri tarafından yıkım işlemi tamamlandı. Açıklamada bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, “Buradaki tek amacımız mahkeme kararını yerine getirmek ve sahadaki imar uygunsuzluklarını ortadan kaldırmak” dedi.

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Salacak Sahili’nde gergin yıkım

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Yıkım çalışması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Millet kazandı... Üsküdar Kuşkonmaz Camisi yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar’a hayırlı olsun” dedi. Bunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Üsküdar Belediyesi’nden “Bahsi geçen yapılar ile ilgili yasal süreç tamamlandığı gün itibarıyla, yıkım belediyemiz tarafından yapılmıştır. İstanbul’da olmadığınız süre zarfında, size konu ve süreç ile ilgili yanlış bilgi verilmiş olabilir ama gerçekler görüntüde olduğu gibidir” ifadeleri kullanıldı.

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#İstanbul#Üsküdar#Ekrem İmamoğlu

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