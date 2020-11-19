MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSaksılara ekili 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
GeriGündem Saksılara ekili 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
HATAY (İHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Saksılara ekili 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saksılara ekili 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Hatay’da bir eve düzenlenen operasyonda saksılara ekili halde 40 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince, H.Ş. isimli şahsın ikametinde ve ikametinin bulunduğu apartmanda narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, damda ve apartman giriş kapısı üstünde bulunan alanda saksılara ekili çeşitli boylarda toplam 40 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili H.Ş. gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle