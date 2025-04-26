Saklandığı yerde dehşet saçtı

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Antalya Konyaaltı’nda dün 01.00 sıralarında devriye görevi yapan bekçiler, şüphelendikleri Sezer Bozkurt’u (33) durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Sezer Bozkurt, aranması olduğu ortaya çıkınca kaçmaya başladı. Bekçiler şüphelinin kaçtığını anons ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra Sezer Bozkurt, yanındaki Elif Güneş (17) ile birlikte eski eşi Z.S.B.’nin evine girmeye çalıştı. Z.S.B.’nin eve almadığı Güneş ve Bozkurt, apartmanın odunluk kısmına girdi.



İKNA ÇABASI SONUÇSUZ KALDI



Sezer Bozkurt, yerini tespit edip siteye gelen güvenlik güçlerine, elinde tabanca olduğunu, gelmeleri halinde kız arkadaşı Elif Güneş ile kendisini vuracağını söyledi. Ekiplerin ikna edemediği Sezer Bozkurt, saat 05.00 sıralarında Elif Güneş’in başına ateş ettikten sonra aynı tabancayla kendi başına dayayıp ateşledi. Silah seslerinin hemen ardından odunluğa giren ekipler, Güneş ile Bozkurt’u kanlar içinde buldu. Elif Güneş’in hayatını kaybettiği belirlenirken, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sezer Bozkurt da kurtarılamadı. Elif Güneş’in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





