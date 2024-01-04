×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Saklambaç oynayan çocuk ölümden döndü! Sürücü kaçtı... O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Saklambaç#Bursa Haberleri
Saklambaç oynayan çocuk ölümden döndü Sürücü kaçtı... O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 17:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla saklambaç oynarken yola çıkan Yusuf Ö., (11) otomobilin çarpmasıya yaralandı. Sürücü kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Gözde Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, arkadaşlarıyla saklambaç oynarken aniden yola çıkan Yusuf Ö.'ye çarptı. Otomobil sürücüsü kaza yerinden hızla uzaklaşırken, yaralanan çocuğun arkadaşının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saklambaç oynayan çocuk ölümden döndü Sürücü kaçtı... O anlar kamerada

Yusuf Ö., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun polise verdiği ifadesinde, saklambaç oynarken, park halindeki araçların arkasına saklanmak için yola çıktığını söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Saklambaç oynayan çocuk ölümden döndü Sürücü kaçtı... O anlar kamerada

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan Yusuf Ö.’nün, aniden yola çıktığı, kendisine çarpan beyaz renkli otomobilin olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yusuf Ö.’nün kazanın ardından topallayarak parka geri dönmesi ve çimlerin üzerine oturması da görüntüye yansıdı. 

Saklambaç oynayan çocuk ölümden döndü Sürücü kaçtı... O anlar kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Saklambaç#Bursa Haberleri

BAKMADAN GEÇME!