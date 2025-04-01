×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sakız çiğne dikkatin artsın

Güncelleme Tarihi:

#Sakız#Dikkat Eksikliği#Hiperaktivite Bozukluğu
Sakız çiğne dikkatin artsın
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 07:00

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilere fayda sağlayabilecek yeni bir yöntem ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmaya göre, sakız çiğnemek dikkati artırmada etkili olabiliyor.

Haberin Devamı

 

35’i dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip 30’u ise sağlıklı bireylerden oluşan toplam 65 kişi üzerinde yapılan deneylerde, bu grupların sakız çiğnerken dikkat seviyesinde anlamlı bir artış olduğu gözlendi. Doç. Dr. Berker Duman ve Dr. Kazım Cihan Can, araştırma sonuçlarını ve süreci şöyle anlattı:

DENEY 2 YIL SÜRDÜ

“Bilimsel literatürde sakızın dikkat üzerinde olumlu etkisinin olduğunu iddia eden bazı çalışmalar vardı. Bu çalışmaları daha ileri boyuta taşımak için klinik örneklemde bir araştırma yapmaya karar verdik. Tamamlanması yaklaşık 2 yıl sürdü. Deneyi bilgisayar ortamında kişinin dikkat performansını sayısal veriye dönüştüren bir program aracılığıyla yaptık. Oyuna benzer bu program, deneklerden yaklaşık 7 dakikalık bir sürede verilen görevi hem sakız çiğneyerek hem çiğnemeden hem de diz sallayarak yapması istendi. Testler her bir katılımcı için ortalama bir buçuk saat sürdü. Sonuçta da sakız çiğnemenin ve tekrarlayan hareketin bu deney gruplarında dikkati artırmada etkili olduğuna dair anlamlı bir veriye ulaştık. Bu deney bir grup ölçümüydü. Yani herkesin dikkatinde eşit düzeyde bir artış görülmüyor. Dikkati artırmada sakız çiğnemekten fayda görenler olabildiği gibi fayda görmeyenler de olabiliyor. Bu nedenle herkes için sakız çiğnemek dikkati artırır denemez ama bu araştırmanın sonucu sakız çiğnemenin dikkati artırmada faydalı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle örneğin öğrenciler ders çalışırken dikkatlerini artırmak için sakız çiğnemeyi deneyebilir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakız#Dikkat Eksikliği#Hiperaktivite Bozukluğu

BAKMADAN GEÇME!