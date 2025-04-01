Sakız çiğne dikkatin artsın

Haberin Devamı

35’i dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip 30’u ise sağlıklı bireylerden oluşan toplam 65 kişi üzerinde yapılan deneylerde, bu grupların sakız çiğnerken dikkat seviyesinde anlamlı bir artış olduğu gözlendi. Doç. Dr. Berker Duman ve Dr. Kazım Cihan Can, araştırma sonuçlarını ve süreci şöyle anlattı:

DENEY 2 YIL SÜRDÜ

“Bilimsel literatürde sakızın dikkat üzerinde olumlu etkisinin olduğunu iddia eden bazı çalışmalar vardı. Bu çalışmaları daha ileri boyuta taşımak için klinik örneklemde bir araştırma yapmaya karar verdik. Tamamlanması yaklaşık 2 yıl sürdü. Deneyi bilgisayar ortamında kişinin dikkat performansını sayısal veriye dönüştüren bir program aracılığıyla yaptık. Oyuna benzer bu program, deneklerden yaklaşık 7 dakikalık bir sürede verilen görevi hem sakız çiğneyerek hem çiğnemeden hem de diz sallayarak yapması istendi. Testler her bir katılımcı için ortalama bir buçuk saat sürdü. Sonuçta da sakız çiğnemenin ve tekrarlayan hareketin bu deney gruplarında dikkati artırmada etkili olduğuna dair anlamlı bir veriye ulaştık. Bu deney bir grup ölçümüydü. Yani herkesin dikkatinde eşit düzeyde bir artış görülmüyor. Dikkati artırmada sakız çiğnemekten fayda görenler olabildiği gibi fayda görmeyenler de olabiliyor. Bu nedenle herkes için sakız çiğnemek dikkati artırır denemez ama bu araştırmanın sonucu sakız çiğnemenin dikkati artırmada faydalı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle örneğin öğrenciler ders çalışırken dikkatlerini artırmak için sakız çiğnemeyi deneyebilir.”