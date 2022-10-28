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Silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştü? Şakir Zümre'nin torunu konuştu...

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#Şakir Zümre#Ahmet Hüsnü Humbaracıbaşı#Türk Savunma Sanayi
Silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştü Şakir Zümrenin torunu konuştu...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 18:46

“Türkiye Yüzyılı" serisinin reklam filmi, savunma sanayisinin önemli ismi Şakir Zümre hakkında hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesini açıkladığı programda da gösterilen filmde silah fabrikasının nasıl soba fabrikasına dönüştürüldüğü anlatılıyordu. Türk savunma sanayisinin ilk özel teşebbüs askeri fabrikasını kuran Şakir Zümre'nin tek torunu Ahmet Hüsnü Humbaracıbaşı, "Benim dedemin bu şekilde anılmasından şeref duydum." dedi. Humbaracıbaşı, Baykar ekibinin ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yerli İHA ve SİHA üretiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi...

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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel askeri fabrikasını Sütlüce'de kurarak bu alanda önemli bir yol açan asıl adı “Zümrezade Ahmet Şakir" olan Şakir Zümre, o yıllarda Türkiye silah ve mühimmat ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynamıştı. Fabrikada üretilen ve İstiklal Savaşı'nda da kullanılarak savaşın kazanılmasında rol oynayan mühimmatlar nedeniyle Zümre'ye İstiklal Madalyası verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımında Şakir Zümre'nin hayat hikayesine yer verildi.

Film, bir kız çocuğunun Yüzyıllık Hayaller Sergisinde yer alan fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında duran kişinin kim olduğunu dedesine sormasıyla başlıyor. Filmde Türk savunma sanayinin önemli isimlerinden Şakir Zümre'nin hikayesi dede tarafından torununa anlatılıyor.

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TALİMATI ATATÜRK VERDİ...

Atatürk'ün bundan 100 yıl önce Şakir Zümre'den Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayisinin kurulmasına öncelik etmesini istediğini aktaran film, Şakir Zümre'nin Atatürk'ün teşvikiyle Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikasını kurduğunu ve burada uçak bombaları, denizaltı bombaları gibi pek çok önemli savunma sistemi üretimine imza attığını kaydediyor.

SİLAH FABRİKASINDAN SOBA FABRİKASINA...

Filmde, Atatürk'ün vefatından sonra İkinci Dünya Savaşı döneminde fabrikanın çeşitli bahanelerle kapatılmaya zorlandığına, Şakir Zümre'nin ise fabrikasını soba fabrikasına çevirmek zorunda kaldığına işaret ediliyor.

Şakir Zümre'NİN TORUNU: ŞEREF DUYDUM

Yerli ve milli silah üretiminin öncü isimlerinden Zümre'nin tek torunu olan 84 yaşındaki Ahmet Hüsnü Humbaracıbaşı, dedesinin geçmişteki çalışmalarını ve Türk savunma sanayisinin bugün geldiği noktayı anlattı. Humbaracıbaşı, Türkiye'nin NATO'ya girmesinin ardından üretimin azaldığını ve savunma sanayi ürünleri yerine fabrikada soba imalatına başlandığını anlatırken bu durumunun kendisini de üzdüğünü belirtti.

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Silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştü Şakir Zümrenin torunu konuştu...

'SELÇUK BAYRAKTAR'I ÇOK BAŞARILI BULUYORUM'

Dedesinin milletine gönülden sevdalı bir insan olduğunu anlatan Humbaracıbaşı bugün yerli İHA ve SİHA üretiminde gelinen noktayı değerlendirdi:

“Muhteşem diye yorumluyorum tek kelimeyle, gerçekten muhteşem bir olay bu. Başarıdan çok memnunum, çorbada bizim de tuzumuz olduğu için çok daha memnunum. Selçuk Bey'i çok başarılı buluyorum, çok da beğeniyorum. Maalesef kendisiyle tanışamadık, bugüne kadar görüşemedik ama tanımak isterim. Böyle insanlar Türkiye'ye çok lazım. Elbetteki dedemin bu adımı atması benim için son derece gurur verici bir husustur. Dedeme verilen madalya evvela anneme sonra da bana intikal etti, benim içimin şeref madalyasıdır, ruhumun şeref madalyasıdır" dedi.

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Silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştü Şakir Zümrenin torunu konuştu...

 

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