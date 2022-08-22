Şakir Süter'de kazananlar belli oldu

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Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Jürisi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mehlika Gökmen, İGC Üyeleri Gazeteciler Gülçin Ayçe, Kenan Yeşil, Kenan Çimen, Saadet Erciyas, Hakan Dirik, Sadık Pala, Ertan Gürcaner, Bergama Belediyesi Basın Danışmanı Gazeteci Ferit Özcan ve Bergama Belediyesi Özel Kalem Personeli Gönül Uçaker’den oluştu. Yarışmaya katılan eserler jüri üyeleri tarafından titizlikle incelendi.

“GAZETECİ BÜYÜĞÜMÜZ, HEMŞEHRİMİZ ŞAKİR SÜTER’İ RAHMETLE ANIYORUM"

25 Ocak 1950’de Bergama'da doğan ve çok sevdiği gazetecilik mesleğine 1970 yılında Akşam Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Şakir Süter’in meleğine aşık iyi bir gazeteci ve hemşehri olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi doğup büyüdüğü Bergama’da çok sevildiğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz bu yarışmayla değerli büyüğümüz, hemşehrimiz merhum Şakir Süter adını yaşatmaya devam ediyoruz. Hemşehrimiz merhum Şakir Süter, uzun yıllar boyunca istikrarlı olarak gazetecilik mesleğini yürüttü. Çalışma yaşamının her döneminde işini severek ve inanarak yapan, merhum Şakir Süter onurlu bir kalem olarak hafızalarımızda ve kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Merhum Süter’in hayatı ve mesleğine olan muhabbeti, yeni kuşak gazetecilere ve Türk medyasına her zaman örnek olmalıdır” dedi.

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Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan eserler şöyle belirlendi:

11. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödülleri

Haber Ödülü: Hande Nayman –İyilik bulaşıcıdır –Demirören Haber Ajansı

Röportaj Ödülü: Gökçe Adar–Harkov-İzmir Hattı / Ukrayna'dan İzmir'e 'zor'unlu yolculuk–9 Eylül Gazetesi

Araştırma İnceleme Ödülü: Ahmet Buğra Tokmakoğlu–Dünya’nın gemi çöplüğü: Aliağa–Ege Telgraf Gazetesi

Fotoğraf Ödülü:Seza Nur Demirparmak–Srebrenitsa kurbanları soykırımın 27. yılında anıldı –Ticaret Gazetesi

İnternet Haberciliği Ödülü:Semra İğtaç Torunlar, Atatürk ıslak imzalı beratları satıyor– Gazete Durum

11. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Özel Ödülleri

Vecdi Altay İGC Özel Ödülü: Ceyhan Torlak–Pişkin katil para peşinde –Sabah Gazetesi

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Osman Bayatlı Özel Ödülü: Emin Urgun–Bergama’nın kayıp tapınağı Athena Nikephorion – BERTO (Bergama Ticaret Odası Dergisi)

Bergama Belediyesi Özel Ödülü:Mazlum Vesek–Benim Adım Memet–Emekçi Türk halkıyım ben– Ege Telgraf Gazetesi

Ekonomi Özel Ödülü (Bergama Ticaret Odası Ödülü): Çağla Geniş–Kapıcılık hapis hayatı gibi–İlkses Gazetesi

Şakir Süter Gazetecilik Yarışması’nın ödül töreni 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 14:00’te Bergama Kültür Merkezi’nde (BerKM) gerçekleşecek.