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Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda DHA'ya yılın haberi ödülü

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#Şakir Süter Gazetecilik Yarışması#İzmir Gazeteciler Cemiyeti#Basın Konseyi
Şakir Süter Gazetecilik Yarışmasında DHAya yılın haberi ödülü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 18:14

İzmir'de 13'üncüsü düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Nevra Uçkaç, 'Arayı Buldu Parayı Bulamadı' başlıklı haberiyle ‘haber’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. Uçkaç, ödülünü Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in elinden aldı.

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Bergamalı merhum Gazeteci-Yazar Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğiyle düzenlenen 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödül töreni düzenlendi.

Tören, 'Gazeteciliğin Dünü ve Bugünü' paneliyle başladı. Moderatörlüğünü Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in üstlendiği panelde Gazeteci Levent Bimen ve Gazeteci-Yazar Doğan Satmış konuşmacı olarak yer aldı.

Şakir Süter Gazetecilik Yarışmasında DHAya yılın haberi ödülü



Panelin ardından yarışmayı kazanan gazetecilere ödülleri takdim edildi. Yarışmaya bu yıl katılan 57 eser arasından 'haber' kategorisindeki ödülün sahibi 14 Haziran 2024 tarihinde Posta Gazetesi'nde yayınlanan 'Arayı Buldu Parayı Bulamadı' başlıklı haberiyle DHA muhabiri Nevra Uçkaç oldu.

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Şakir Süter Gazetecilik Yarışmasında DHAya yılın haberi ödülü



Bergama Tonoz Bahçe'de düzenlenen törende Uçkaç'ın ödülünü Bergama ,Belediye Başkanı Tanju Çelik verdi.

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#Şakir Süter Gazetecilik Yarışması#İzmir Gazeteciler Cemiyeti#Basın Konseyi

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