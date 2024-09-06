Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda DHA'ya yılın haberi ödülü

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Bergamalı merhum Gazeteci-Yazar Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğiyle düzenlenen 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödül töreni düzenlendi.



Tören, 'Gazeteciliğin Dünü ve Bugünü' paneliyle başladı. Moderatörlüğünü Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in üstlendiği panelde Gazeteci Levent Bimen ve Gazeteci-Yazar Doğan Satmış konuşmacı olarak yer aldı.

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Panelin ardından yarışmayı kazanan gazetecilere ödülleri takdim edildi. Yarışmaya bu yıl katılan 57 eser arasından ' haber ' kategorisindeki ödülün sahibi 14 Haziran 2024 tarihinde Posta Gazetesi'nde yayınlanan 'Arayı Buldu Parayı Bulamadı' başlıklı haberiyle DHA muhabiri Nevra Uçkaç oldu.

Bergama Tonoz Bahçe'de düzenlenen törende Uçkaç'ın ödülünü Bergama ,Belediye Başkanı Tanju Çelik verdi.