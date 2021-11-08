Sakin olun tartışmayın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldularÜnlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldular!#Özer Hurmacı
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası Eriyor, şuursuz, görünen o ki...2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası! "Eriyor, şuursuz, görünen o ki..."#Fenerbahçe
Bakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredirBakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredir#Hulusi Akar
Türkkanın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğandan telefonTürkkan'ın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğan'dan telefon#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
İyi-kötü-çirkin Küfür, yalan, inkar ve itiraf...İyi-kötü-çirkin! Küfür, yalan, inkar ve itiraf...#İYİ Parti
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan İYİ Partili Türkkana küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değilErdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değil#Erdoğan
Rekora ramak kaldı Altın fiyatlarında büyük hareketRekora ramak kaldı! Altın fiyatlarında büyük hareket#Altın
İmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilirİmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilir#Ekrem İmamoğlu
Kripto paralarda rekor hareketi Yatırımcıların cüzdanları doluyorKripto paralarda rekor hareketi! Yatırımcıların cüzdanları doluyor#Bitcoin
Kadir Şekerin ailesi Hürriyete konuştu: Melek İpekten farkı yokKadir Şeker'in ailesi Hürriyet'e konuştu: Melek İpek'ten farkı yok#Kadir Şeker
Nusret, Cipriani’yi getiriyorNusret, Cipriani’yi getiriyor #NUSRET GÖKÇE
Erdoğan gençlerle buluştu... HDPye İstiklal Marşı tepkisiErdoğan gençlerle buluştu... HDP'ye İstiklal Marşı tepkisi#Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

Sakin olun tartışmayın

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#KDV
Sakin olun tartışmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı’nda gençlere “Alçak gönüllü, sakin olacaksınız, tartışmayacaksınız” diye seslendi.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu   şunları söyledi: “Siyaset anlayışımız eskisi gibi değil. Sosyal kimlikler üzerinden toplumun her kesimine nüfuz etmeye çalışıyoruz. Ürettiğimin çözümleri dikkatle anlatacaksınız. Ama bunu yaparken sert bir üslupla ‘Biz böyle yapacağız’ değil; kararlı ve sakin anlatacaksınız. Herhangi bir kesimin umutsuzluğu olabilir ama gençlerin umutsuz olmasını kabul etmiyorum. 

MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ: Krediler burslar var. Üniversiteyi bitirdin iş yok, parayı ödeyeceksin diyorlar. Halkın iktidarında faizlerin tamamen silineceğini, ana paranın da kişi iş başı yaptıktan sonra makul taksitlerle alınacağını anlatmalısınız. Gençlerin 18 yaşını bitirdikten sonra alacakları oyun konsolunda, cep telefonunlarında ÖTV, KDV olmayacak. Torpili bitireceğimizi söyleyeceksiniz. Mülakatı tamamen kaldıracağız.

BİLİN Kİ O SÜTÇÜDÜR: 1 yılda yurt sorununu bitireceğiz. Hangi partiden, kimlikten, yaşam tarzından olursa olsun bütün gençlere söyleyin; özgürlüğünüz olacak. Bir tweet dolayısıyla sabahın köründe güvenlik güçleri sizin kapınızı çalmayacak. Eğer CHP iktidarında bir kapı vuruluyorsa bilin ki o gelen polis değil o gelen sütçüdür.

Haberin Devamı

TEPEDEN BAKMAYACAKSINIZ: Bunları anlatırken alçak gönüllü, kişiye tepeden bakmayacaksınız. Kimseye ‘Ben her şeyi bilirim’ havasında yaklaşmayacaksınız ve tartışmayacaksınız. Sakin, alçak gönüllü, olayları bilen, kavrayan, anlatımı güçlü, sorunlara vakıf bir kimliği karşı tarafa aktaracaksınız.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#KDV

BAKMADAN GEÇME!

Covid-19’da Portekiz mucizesi: Pandemi bitti, endemik başladı

Covid-19’da Portekiz mucizesi: Pandemi bitti, endemik başladı

#Covid-19
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco
Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı