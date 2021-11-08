Sakin olun tartışmayın

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Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Siyaset anlayışımız eskisi gibi değil. Sosyal kimlikler üzerinden toplumun her kesimine nüfuz etmeye çalışıyoruz. Ürettiğimin çözümleri dikkatle anlatacaksınız. Ama bunu yaparken sert bir üslupla ‘Biz böyle yapacağız’ değil; kararlı ve sakin anlatacaksınız. Herhangi bir kesimin umutsuzluğu olabilir ama gençlerin umutsuz olmasını kabul etmiyorum.

MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ: Krediler burslar var. Üniversiteyi bitirdin iş yok, parayı ödeyeceksin diyorlar. Halkın iktidarında faizlerin tamamen silineceğini, ana paranın da kişi iş başı yaptıktan sonra makul taksitlerle alınacağını anlatmalısınız. Gençlerin 18 yaşını bitirdikten sonra alacakları oyun konsolunda, cep telefonunlarında ÖTV, KDV olmayacak. Torpili bitireceğimizi söyleyeceksiniz. Mülakatı tamamen kaldıracağız.

BİLİN Kİ O SÜTÇÜDÜR: 1 yılda yurt sorununu bitireceğiz. Hangi partiden, kimlikten, yaşam tarzından olursa olsun bütün gençlere söyleyin; özgürlüğünüz olacak. Bir tweet dolayısıyla sabahın köründe güvenlik güçleri sizin kapınızı çalmayacak. Eğer CHP iktidarında bir kapı vuruluyorsa bilin ki o gelen polis değil o gelen sütçüdür.

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TEPEDEN BAKMAYACAKSINIZ: Bunları anlatırken alçak gönüllü, kişiye tepeden bakmayacaksınız. Kimseye ‘Ben her şeyi bilirim’ havasında yaklaşmayacaksınız ve tartışmayacaksınız. Sakin, alçak gönüllü, olayları bilen, kavrayan, anlatımı güçlü, sorunlara vakıf bir kimliği karşı tarafa aktaracaksınız.”