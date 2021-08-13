CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara da dikkat çekerek, göçmen sorunuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan CHP Lideri, vatandaşlara sağduyu çağrısı yaptı:

PROVOKASYONA İZİN VERMEYİN

“Sevgili vatandaşlar, herkes çok hassas farkındayım ama hepimiz sakin olmak zorundayız. Bu işin sorumluları ile hesaplaşacağız, kurbanları ile değil. Yarın halledeceğimiz bir mesele için bugün sizi provoke etmelerine izin vermeyin. Misafirlerimizi mutlu bir şekilde uğurlayacağız.

İÇ ÇATIŞMALAR OLABİLİR

Suriye’de başımıza gelen var, şimdi Afganistan var. Daha gelecekler, 1 milyondan daha fazla gelecek. 2 bin 400 kilometrelik yolu aşıp Türkiye’ye gelecekler. Oturup İran’la konuşmuyor. ‘Ya arkadaş sen bunu niye gönderiyorsun’ demiyor. İran’a iade edebilir uluslararası sözleşmeye göre, onu da iade etmiyor. Türkiye’nin başına önümüzdeki süreçte büyük felaketler gelebilir, büyük iç çatışmalar olabilir. Hepimiz sakin olmalıyız, hepimiz. Karıştırmak isteyebilirler Türkiye’yi, sakin olmalıyız. Bunları, demokratik yollarla göndermek zorundayız. Sandığa gideceğiz ve bunları göndereceğiz. Sonra Türkiye’ye huzuru getireceğiz, bunu yapmak zorundayız.”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Van’da kentteki kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile toplantı yaptı. Selin vurduğu Van’ın Esenyamaç Mahallesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, sabah Tuşba ilçesine bağlı Otluca Mahallesi’nin Köprüköy mezrasına gitti. Ardından da Kapıköy Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sığınmacıların deposu haline getirilemeyeceğini belirterek, “Buraya birileri gelecekse bunların mutlaka yasal yollardan gelmesi, gümrük kapılarından geçmesi lazım.” dedi.

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