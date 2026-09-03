×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sakın kanmayın! Dolandırıcılar şimdi de vatandaşları bu yalanla dolandırıyor

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#Kredi Puanı#İstanbul
Sakın kanmayın Dolandırıcılar şimdi de vatandaşları bu yalanla dolandırıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 11:09

Vatandaşları ya korkutuyor ya da umutlandırıyorlar... Dolandırıcılar her geçen gün farklı yöntemlerle tuzak kuruyor. İstanbul'da 'kredi puanınızı yükseltelim' vaadi ile kandırdıkları kişilerin hesaplarından toplam 779 bin 900 lira para alarak ortadan kaybolan 5 şüpheli yakalandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine gelen şikâyetler üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 'Kredi puanını yükseltme' vaadiyle kandırdıkları mağdurların hesaplarından, sözde işlem karşılığında pos cihazını kullanarak para çektikleri tespit edildi.

Sakın kanmayın Dolandırıcılar şimdi de vatandaşları bu yalanla dolandırıyor

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından önce şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte para çektikleri pos cihazı da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 

Haberin Devamı

Sakın kanmayın Dolandırıcılar şimdi de vatandaşları bu yalanla dolandırıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolandırıcılık#Kredi Puanı#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!