Sakaryaspor Başkanı’nı darp etti: ‘Tokatçı’ yönetici adliyede

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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn’in, bir kişi tarafından bir odada tokatlandığı görüntüler, önceki gece sosyal medyada yayıldı. Sakarya Cumhuriyet Savcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

‘150 BİN LİRAYI SEN ÖDEYECEKSİN’

Başkan İn’e 2 kez tokat atan kişinin kulübün reklam ve sponsorluk işlerinden sorumlu yöneticisi Cengiz Şen olduğu belirlendi. Odada bulunan kulüp yöneticisi S.İ. tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Cengiz Şen’in, Gökhan İn’e, “Birol’un aldığı 150 bin TL’yi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?” dedikten sonra tokat attığı görüldü. Başkan İn’in ise “Tamam oğlum. Sakin ol. Kalp var bende, biliyorsun değil mi? Tamam” diyerek yanıt verdiği görüldü.

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‘Yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 6 suç kaydı bulunan Cengiz Şen, önceki gün polis tarafından İstanbul Beşiktaş’ta yakalandı. ‘Yağma’ suçlamasıyla gözaltına alınan Şen, ters kelepçe takılıp adliyeye sevk edildi. Kulüp yöneticisi S.İ.’nin de polis tarafından arandığı ancak bulunamadığı belirtildi.

‘BAŞIM BELAYA GİRECEK’

Darp edilen Başkan Gökhan İn’in ise olayların yayılmasının ardından yakınlarına ‘Başım belaya girecek’ diyerek kentten ayrıldığı öğrenildi. İn’in bu sebeple emniyette ifadesinin alınamadığı kaydedildi. Görüntüleri ortaya çıkan olayın, geçen çarşamba günü meydana geldiği, yaşananların bugün gerçekleştirilecek Sakaryaspor kongresi öncesi adaylık süreciyle ilgili olduğu belirtildi.