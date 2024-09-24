Sakaryaspor Başkanı’na tokatta şantaj videosunu çeken de tutuklandı

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Gökhan İn’e 2 kez tokat atan kişinin, kulübün reklam ve sponsorluk işlerinden sorumlu yöneticisi Cengiz Şen olduğu belirlendi. Kulübün eski yöneticisi Semih İlkis tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Cengiz Şen’in, Gökhan İn’e, “Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol’un aldığı 150 bin TL’yi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni” dedikten sonra iki kez tokat attığı görüldü. Başkan İn’in ise “Tamam oğlum. Sakin ol. Kalp var bende, biliyorsun değil mi? Tamam” diyerek yanıt verdiği duyuldu.

‘Yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 6 suç kaydı bulunan Cengiz Şen, olayın ardından polis tarafından İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yakalandı. Şen, ‘yağma’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Soruşturma kapsamında videoyu çeken Semih İlkis hakkında da gözaltı kararı verildi. Önceki gün polise teslim olan İlkis, işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edildi. Semih İlkis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlkis’in ifadesinde, “Yönetimle ilgili konuşuyorduk. Bir anda gaza geldik, tartıştık. Nasıl oldu anlamadım. Tokat atacağını bilmiyordum” dediği belirtildi.

