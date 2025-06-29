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Sakarya'nın iki ilçesinde ve Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

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#Rüzgar#Sakarya#Tekirdağ
Sakaryanın iki ilçesinde ve Tekirdağda denize girmek yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 13:40

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM), Marmara Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısında bulunmasın ardından Tekirdağ'ın denizlere kıyısı bulunan ilçelerinde de bugün denize girmek yasaklandı.

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Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi. Hava şartlarının kötüleşmesi üzerine, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

Sakaryanın iki ilçesinde ve Tekirdağda denize girmek yasaklandı

TEKİRDAĞ'DA KAYMAKAMLIK ANONS YAPIYOR

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün bölgede (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Uyarının ardından Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi, Şarköy ve Marmaraereğlisi ile Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıkların aldığı denize girme yasakları, belediyeler aracılığıyla vatandaşlara anonslarla duyuruluyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de sahillerde devriye gezerek, denize giren vatandaşları uyararak denizden çıkmalarını söyledi.

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#Rüzgar#Sakarya#Tekirdağ

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