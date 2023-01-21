Sakarya'dan acı haber: Yangında yatağa bağımlı hasta hayatını kaybetti

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Akyazı ilçesine bağlı Altındere Gündoğan Mahallesi Arnavut Sokak'ta, Çubukçu ailesinin yaşadığı tek katlı evde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, yandaki eve de sıçradı. Temel Çubukçu, pencereden atlayıp kurtulurken, yatağa bağımlı hasta olan eşi Hatun Çubukçu ise içeride kaldı. Metin Çubukçu da annesini kurtarmak isterken yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Çubukçu ailesinin evi, kullanılamaz hale gelirken, yandaki evin de çatısı hasar gördü.

yangın sonrası eve girildiğinde Hatun Çubukçu'nun cansız bedeniyle karşılaşıldı. Hatun Çubukçu'nun eşi Temel Çubukçu ile oğlu Metin Çubukçu da hastaneye götürüldü. İncelemelerin ardından Hatun Çubukçu'nun cansız bedeni, morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.