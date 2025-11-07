×
Gündem Haberleri

Sakarya'daki villada gizemli olay! Filistinli iki genç hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 14:27

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villada arkadaşları tarafından bilinçleri kapalı halde bulunan Filistin uyruklu Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) isimli 2 erkek, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir site içerisinde bulunan villada kalan Filistin uyruklu Yousef Zoabı ve Samır Shahwan isimli 2 erkek, 2 arkadaşı tarafından bilinçleri kapalı halde bulundu.

ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, hayatını kaybetti. Vücutlarında herhangi kesici ve delici yara izi bulunmayan kişilerin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. Cansız bedenler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Sakarya#Villa#Filistinli

