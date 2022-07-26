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Sakarya'daki orman yangınından geriye kalan acı kare

#Sakarya#Adapazarı#Orman Yangını
Sakaryadaki orman yangınından geriye kalan acı kare

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının zararı havadan görüntülenirken, alevlerden kaçamayarak telef olan kaplumbağanın görüntüsü yürekleri sızlattı.

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Yangın, dün Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için seferber olurken, çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile uçağı da sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve 210 personel müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Sakaryadaki orman yangınından geriye kalan acı kare

Yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı bölgedeki zarar havadan görüntülendi. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk olmaması adına bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken alevlerden kaçamayarak telef olan kaplumbağanın görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

Sakaryadaki orman yangınından geriye kalan acı kare

Sakaryadaki orman yangınından geriye kalan acı kare

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#Sakarya#Adapazarı#Orman Yangını

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