Sakarya'daki ölümlü kavgaya karışan 4 şüpheli yakalandı

Olay, önceki gece Serdivan ilçesine bağlı Bağlar Caddesi’nde meydana geldi. Oyun salonu işleten E.Ö. ile yanında bulunan arkadaşı Zafer Kalyoncu ve tekel bayide kurye olarak çalışan O.K. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından O.K., kardeşi A.K.’yi arayarak durumu bildirdi.

4 ŞÜPHELİ KAÇTI

Bunun üzerine A.K., arkadaşları G.M. (26) ve İ.C.Ç.’yi (24) de yanına alarak olay yerine geldi. Taraflar arasında büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K. yanında bulunan tabancayla E.Ö. ve Kalyoncu’ya ateş etti. Zafer Kalyoncu ve E.Ö. yaralanırken, olaya karışan 4 şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kalyoncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. E.Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

4'Ü DE YAKALANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, silahı ateşleyen A.K. ve kavgaya karışan O.K., G.M. ve İ.C.Ç.’yi dün yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.