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Sakarya'da yüksek sesli müzik dehşeti: Bıçaklayarak öldürdü

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#Müzik#Sakarya#Cinayet
Sakaryada yüksek sesli müzik dehşeti: Bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 10:48

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde B.Ü (17), aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü Fatih Haymana’yı (34) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Hızırtepe Yeni Camii önünde meydana geldi. B.Ü., aynı mahallede oturan Fatih Haymana’yı aracında çalan müziğin sesini kısması için uyarınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ü., bıçakla Haymana’ya saldırdı.

Üç yerinden bıçaklanan Fatih Haymana, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk babası Haymana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan B.Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

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#Müzik#Sakarya#Cinayet

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