Sakarya'da yolcu taşıyan araçlar denetlendi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve şehir içi yolcu taşımacılığında yüzde 50 kuralının son bulması sonrası denetimlerde bulundu. Trafik ekipleri, şehir içinde araçları durdurarak koltuk kapasitelerine göre yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol etti. Trafik ekipleri otogardan çıkan otobüsleri de durdurarak, araçların ve sürücülerin evrakını kontrol etti. Polisler, otobüslerde seyahat boyunca maske takılması uyarısında bulunarak, ihtiyacı olanlara maske dağıttı.