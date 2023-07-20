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Sakarya'da yol verme kavgası: Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı

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#Sakarya#Serdivan#Yol Verme Kavgası
Sakaryada yol verme kavgası: Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 11:56

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

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Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Şehrin en işlek bölgelerinden olan kavşakta iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda araçlarından inen 4-5 kişilik iki grup birbirine girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. O esnada iki grup araçlarına binerek bölgeden kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Sakarya#Serdivan#Yol Verme Kavgası