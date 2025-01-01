×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya'da yılbaşı gecesi bıçaklı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Serdivan#Cinayet
Sakaryada yılbaşı gecesi bıçaklı kavga 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 12:30

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 21 yaşındaki Bakır Şahan Saçaklı hayatını kaybetti, Nesrullah T. yaralandı. Kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, gece yarısına doğru Serdivan’daki bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bakır Şahan Saçaklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Serdivan#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!