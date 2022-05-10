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Sakarya'da yangını söndürmek isterken yanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

#Sakarya#Kaynarca#Yangın

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde koyun ağılının yanındaki barakada çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan vatandaş, feci şekilde yaralandı. Vücudunda ciddi derecede yanıklar olan vatandaşın alev alev yanan barakadan kendini can havliyle dışarı attığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Kaynarca ilçesi Orta Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde bulunan boş bir arazide koyun besleyen Hayati Özcan, bölgeye gitti. İddiaya göre Özcan, ağılın yanında bulunan barakada yemek yapmak istediği esnada yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen talihsiz adam bir anda kendini alevlerin ortasında buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakaryada yangını söndürmek isterken yanmıştı Görüntüler ortaya çıktı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan’a ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Vücudunda 3’üncü derece yanıklar oluşarak ağır yaralanan Özcan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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“CAN HAVLİYLE KENDİNİ DIŞARI ATTI”

Yanan barakada etrafını saran alevlerin etkisinde kalan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Özcan’ın can havliyle kendini dışarı attığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, barakanın alev alev yanması, Hayati Özcan’ın kendini dışarıya atması ve yakınlarının yardım etmesi yer alıyor.

Sakaryada yangını söndürmek isterken yanmıştı Görüntüler ortaya çıktı

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#Sakarya#Kaynarca#Yangın

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