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Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 17:25,Son Güncelleme:

Sakarya'da yangın... Mahalleli sokağa döküldü

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Sakarya'da yangın... Mahalleli sokağa döküldü
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SAKARYA’nın Erenler ilçesinde 2 katlı evin çatısında başlayan yangın, çevrede bulunan 3 evin çatısına daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin dar sokaklar nedeniyle güçlükle müdahale ettiği yangın söndürülürken, 4 binada hasar meydana geldi.

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4004. Sokak’ta saat 16.00 sıralarında 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, çatıdan yükselen alevler çevresindeki 3 binanın çatısına daha sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekiplerinin evlere ulaşmakta zorlandığı görüldü. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü.

Yangında 4 binada hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı. 

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