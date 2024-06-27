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Sakarya’da yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

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#Sakarya#Yangın#Çöp
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 13:49

Sakarya’nın Erenler ilçesinde çöplerin döküldüğü boş arazide yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok bölgesinden görülürken, yangın kontrol altına alındı.

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Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöplerin döküldüğü boş arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebi ile bölgeyi siyah dumanlar kapladı.

Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın paniğe sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Sakarya#Yangın#Çöp

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