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Sakarya'da yangın: Biri çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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#Sakarya#Adapazarı#Yangın
Sakaryada yangın: Biri çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 16:14

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Çukurahmediye Mahallesi, Düz Sokak'taki 2 katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, evdeki Nida Ö. (19), Cahide D. (69) ve Uğur D.’yi (34) yaralı olarak dışarı çıkardı.

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Batuhan Özer (21) ile Uras Çınar Dilber'in (11) cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

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#Sakarya#Adapazarı#Yangın

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