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Sakarya'da vahşet: Eski polis, sevgilisini boğazından defalarca bıçakladı

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#Sakarya#Sakarya Kadına Şiddet#Sakarya Polis
Sakaryada vahşet: Eski polis, sevgilisini boğazından defalarca bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 20:56

Sakarya'da daha önceki yıllarda sevgilisi için 3 kez şehri birbirine katarak dehşet saçan eski polis, Adapazarı ilçesinde sevgilisini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, özel harekat polisleriyle yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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2022 yılında sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan, 2023 yılında sevgilisini rehin alan ve 2024 yılında da yine farklı bir olayda silahla etrafa açarak dehşet saçan görevinden ihraç edilen polis T.T., ‘Silahla Tehdit Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinden çıkan T.T. bu kez de Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında 2023 yılında rehin aldığı sevgilisi I.A. (43) isimli kadını, boğazından defalarca bıçaklayıp ağır yaralayarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakaryada vahşet: Eski polis, sevgilisini boğazından defalarca bıçakladı

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, hastaneye sevk edildi. Şüpheli, özel harekat polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Öte yandan, boğazına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan I.A.'nın, kendisi için 3 farklı tarihte adeta şehri birbirine katan T.T. hakkındaki şikayetlerini geri çektiği öğrenildi.

Sakaryada vahşet: Eski polis, sevgilisini boğazından defalarca bıçakladı

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#Sakarya#Sakarya Kadına Şiddet#Sakarya Polis

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