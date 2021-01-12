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Gündem
Güven HASBAŞ - DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 22:30 | Son Güncelleme:

Sakarya'da vahşet! Çanta içinde insana ait et ve kemik parçaları bulundu

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Sakarya'da vahşet! Çanta içinde insana ait et ve kemik parçaları bulundu
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Sakarya'da kan donduran olay yaşandı. Derede bulunan çantanın içinden insana ait olduğu düşünülen et ve kemik parçaları bulundu. Polis ekipleri soruşturma başlatırken, insan kalıntıları otopsi merkezine götürüldü.

Akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi sınırında kalan Çark Deresi içerisinde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçaları bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, dereden çıkartılan çanta içerisindeki kemik parçaları incelenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sakaryada vahşet Çanta içinde insana ait et ve kemik parçaları bulundu

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