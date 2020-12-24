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Gündem
Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Sakarya'da, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

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Sakarya'da, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
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SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

Sakaryada, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Akyazı'da, pazar günü sabah saatlerinde, 150 jandarmanın katıldığı operasyonla uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapan 11 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Akyazı Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

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