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Gündem
Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
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SAKARYA’da polisin operasyonu ile 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan 2 araçta yapılan aramada 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan yabancı uyruklu M.K. ve M.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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