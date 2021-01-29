Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
SAKARYA’da polisin operasyonu ile 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan 2 araçta yapılan aramada 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan yabancı uyruklu M.K. ve M.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
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