Sakarya'da trafik kazasÄ±nda yaralanan yunus polisi ÅŸehit oldu
Sakarya'nÄ±n Erenler ilÃ§esinde, Yunus ekibinin kullandÄ±ÄŸÄ± motosiklet ile yolcu minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yaralanan 2 polis memurundan biri tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu.Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã¶nceki gÃ¼n Yunus ekibinin "dur" ihtarÄ±na uymayan aracÄ± kovaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yolcu minibÃ¼sÃ¼yle Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu motosikletten dÃ¼ÅŸÃ¼p yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lanÂ polis memurlarÄ±ndanÂ Mehmet Tekcan, mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Â
VÃ¼cudunda kÄ±rÄ±klar bulunduÄŸu belirtilen Ã–zkan Aslan'Ä±n ise tedavisi devam ediyor.Â
Ã–te yandan, "dur" ihtarÄ±na uymayan aracÄ±n yeriniÂ belirleyen ekipler, sÃ¼rÃ¼cÃ¼,Â yanÄ±ndaki ÅŸÃ¼pheli ile motosikletli ekibin Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼sÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
AraÃ§la kaÃ§an 2 ÅŸÃ¼phelinin ehliyetlerinin olmadÄ±ÄŸÄ± ve kullandÄ±klarÄ± aracÄ±n trafikten men edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle