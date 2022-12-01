Sakarya'da trafik kazasında babaanne öldü, torunu ağır yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1071'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 54 AAH 566 plakalı otomobil ile 54 ADG 024 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen Şükriye Usta ile torunu Hayrunisa Usta'ya çarptı. Bahçe duvarı ile araç arasına sıkışan Şükriye Usta hayatını kaybetti, torunu ağır yaralandı.

Hayrunisa Usta, çağrılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki sürücü gözaltına alırken, Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.