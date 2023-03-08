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Sakarya’da terör örgütlerine operasyon: 8 gözaltı

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#Sakarya#Pkk#Fetö
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 13:31

Sakarya’da terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 kişi ile FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya’da terör örgütlerine operasyon: 8 gözaltı

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#Sakarya#Pkk#Fetö

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