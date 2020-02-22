Sakarya'da tepki çeken görüntü... 'Geber' diye bağırdı!

Karapürçek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı büyükbaş hayvanını önce yere yatırdı, ardından da elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, küfürler ederek vurmaya başladı.



Remzi A. bu sırada tartıştığı eşine de küfretti. Yaşanan bu anlar Remzi A.’nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Remzi A., daha sonra hayvanı kesti.