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Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 19:19 | Son Güncelleme:

Sakarya'da tartıştığı eniştesini bacağından vurdu!

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Sakarya'da tartıştığı eniştesini bacağından vurdu!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde A.A., sokak ortasında tartıştığı eniştesi S.Ö.'yü tabancayla bacağından vurdu. A.A. gözaltına, S.Ö. ise tedaviye alındı.

A.A. ile eniştesi S.Ö. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.A. tabancasını ateşleyerek S.Ö.’yü bacağından vurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri A.A.'yı gözaltına alırken, silaha ve olay yerinde bulunan palaya da el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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