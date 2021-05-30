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Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç anlar

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Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç anlar

Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satışı yapılan büfeye yapılan baskında polisi görenler kendilerini iş yerine kilitledi. Arama izni alınmasının ardından büfedeki 8 kişiye kısıtlamaya uymamaları nedeniyle ceza yazıldı.

Olay, gece saatlerinde, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Karadere Sokak’ta bulunan bir büfede meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde büfenin arka kısımda bulunan deposundan alkol satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi. Polis ekiplerini gören büfedeki kişiler kapıyı kapatarak kendilerini içeriye kilitledi. Polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine kapının açılması için itfaiyeye haber verildi.

Sakaryada sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç anlar

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polisin arama kararı almasının ardından kapıyı açtı. Büfe sahipleri ile alkol almak için gelen 1’i kadın 8 kişi Serdivan Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. 8 kişiye kısıtlamaya uymamaları nedeniyle ceza yazılırken, adli işlem başlatıldı.
Sakaryada sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç anlar

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