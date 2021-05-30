Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç anlar

Olay, gece saatlerinde, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Karadere Sokak’ta bulunan bir büfede meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde büfenin arka kısımda bulunan deposundan alkol satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi. Polis ekiplerini gören büfedeki kişiler kapıyı kapatarak kendilerini içeriye kilitledi. Polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine kapının açılması için itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polisin arama kararı almasının ardından kapıyı açtı. Büfe sahipleri ile alkol almak için gelen 1’i kadın 8 kişi Serdivan Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. 8 kişiye kısıtlamaya uymamaları nedeniyle ceza yazılırken, adli işlem başlatıldı.

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