Sakarya'da sigara içme yasağı!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplandığı bildirildi.



Kentte hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle yeniden değerlendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla 12 Kasım itibarıyla tüm pazar yerlerinde vatandaşların sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketmesinin yasaklanmasına, pazar yerlerine girişlerin denetimli ve kontrollü yapılmasına, giriş ve çıkışların ayrı olacak şekilde düzenlenmesine, maskesi olmayanların bu alanlara sokulmamasına, ateş ölçerle rutin kontrol yapılmasına, tüm bu denetimlerin zabıta ve kolluk marifetiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."



Açıklamada tedbirlere uymayan vatandaşlar hakkında idari ve adli işlem yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.