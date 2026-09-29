Sakarya’da sel felaketi: Dere yatakları taştı, evleri su bastı… Bakan Çiftçi'den açıklama... Bazı okullarda eğitime bir gün ara

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, selden etkilenen Darıçayırı Mahallesi’ne giderek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden bilgi alan Alemdar, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Bölgede açıklamalarda bulunan Alemdar, tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını belirterek, “Devletimiz burada, ekiplerimiz yanınızda. Tek yürek olduk, sahadayız, yanınızdayız. Son 27 yılın en kuvvetli yağışıyla karşı karşıyayız. Bulunduğumuz bölgeye metrekare başına 150 kilogram yağmur düştü. Tüm kurumlar tek vücut halinde el birliğiyle tahribatı ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Devletimiz burada. AFAD, Jandarma, UMKE ekiplerimiz görevinin başındadır ve gerekli müdahaleyi yapmaktadır” diye konuştu.

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'İNSAN HAYATI KONUSUNDA OLUMSUZLUK YAŞANMADI'

Yağış nedeniyle bölgede büyük tahribat oluştuğunu belirten Alemdar, “Çok şükür insan hayatı konusunda bir olumsuzluk yaşamadık, hiçbir kaybımız yok. Allah izin verirse iş makinelerimizin dere yatağında ve yerleşim alanlarında yaptığı müdahaleyle hayat normale dönecek. Bu yağmuru belki çoğumuz hayatımızda yaşamadı, her şeyin bir anda olduğunu gördük. Büyükşehir vatandaşlarımızın yanındadır. Herkes müsterih olsun, olumsuzlukları birliktelik içinde aşacağız” ifadelerini kullandı.

50 ARAÇ VE 80 PERSONEL SAHADA

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ve Yol Bakım ekiplerinin Darıçayırı’nda 50 araç ve 80 personelle çalışma yürüttüğü belirtildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı 3 araç ve 8 personel de bölgede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapıyor. Ekiplerin, dere yatakları ve yerleşim alanlarında oluşan tahribatın giderilmesi, ulaşımın normale dönmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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SAKARYA'DA SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Kentte gün boyunca etkisini sürdüren yağış, özellikle Yazılı Mahallesi'nde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken bazı cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçların suyla kaplanan yollardan kontrollü şekilde ilerlediği görüldü. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Sakarya 'da sağanak etkisini sürdürüyor.

BİNLERCE TAVUK TELEF OLDU

Sakarya’da etkili olan sağanak yağışların ardından birçok bölgede sel ve su baskınları yaşandı. Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi’nde Hasan Kılıç’a ait 11 bin kapasiteli tavuk kümesi de sular altında kaldı. Kümes sahibi Hasan Kılıç ve yakınlarının müdahalesine rağmen su baskını nedeniyle yüzlerce yetişkin tavuk öldü.

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BAKAN ÇİFTÇİ: DAİMA MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daima milletimizin yanındayız. Devletimiz, iyi günde olduğu gibi zor günde de milletimizin yanındadır. Sakarya’da yaşanan sel felaketinde vatandaşlarımızı güvenli bölgelere tahliye etmek için olağanüstü gayret gösteren AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerimiz, büyük bir fedakarlık örneği sergilemiştir. Tam bir koordinasyon ve uyum içinde yürütülen bu zorlu kurtarma çalışmaları, devletimizin gücünü, hızını ve şefkatini bir kez daha göstermiştir. Milletimizin can güvenliği için gece gündüz demeden, zorlu hava ve arazi şartlarında büyük bir özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

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BAZI OKULLARDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi. Kent genelinde etkili olan sağanak sonrası derelerin taşması sonucu bazı evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini ve yolları su bastı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Akyazı ilçesinde Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu, Yağcılar İlkokulunda yarın eğitime ara verildi.

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Erenler ilçesinde ise Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu ve Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu ve Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı (TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlk ve Ortaokulu), Çaybaşı Yeniköy İlkokulu, Yunus Çiloğlu Ortaokulunda yarın eğitim yapılmayacak.

Karapürçek ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu, Şehit Mustafa Geyve İlkokulu ve Ortaokulu, Karasu ilçesinde Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulunda da eğitime 1 gün ara verildi.