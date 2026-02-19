×
Sakarya'da şekerleme fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor

#Sakarya#Serdivan#Yangın
Sakaryada şekerleme fabrikasında yangın Ekipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 13:36

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, şekerleme üretilen fabrikada yangın çıktı. D-100 kara yolu, bir süre dumanla kaplandı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Beşköprü Mahallesi’nde D-100 kara yolu bitişiğindeki şekerleme fabrikasında, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. Fabrikanın hemen yanından geçen D-100 kara yolu yoğun dumanla kaplanırken, sürücüler de araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile belediyelere ait su tankerleri sevk edildi. Yangında, ilk belirlemelere göre yaralananın olmadığı ifade edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. 

