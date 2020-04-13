MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSakarya’da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı
GeriGündem Sakarya’da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya SAKARYA (İHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Sakarya’da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sakarya’da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs şüphelisi vakaların görülmesi üzerine Adapazarı şehir merkezinde bulunan iki sokak ikinci bir emre kadar karantina altına alındı.

Karantinaya alınan sokakta basın mensuplarını görerek camdan çıkan bir kadın cezaevindeki oğluna, “Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum” diyerek seslendi.
Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs yayılmaya devam ederken, Türkiye’de de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan Egemen Sokak ve Vişne Sokak, Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Salgının bir an önce engellenerek vatandaşın sağlık güvenliğinin korunması için karantina altına alınan sokak giriş ve çıkışlarında polis ekipleri koruyucu elbiseler giyerek geniş güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan, karantina altına alınan Egemen Sokak'ta basın mensuplarını görerek camdan çıkın bir kadın cezaevindeki oğluna, “Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle