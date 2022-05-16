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Sakarya’da şaşırtan olay... Kargalar evi bakın ne hale getirdi

#Sakarya#Karga#Ev

Sakarya’nın Karasu ilçesinde oğlunun iş için şehir dışına çıktığı ve 2 yıldır boş durumda bulunan eve giren anne gördüğü manzara karşısında şok oldu. Üç katlı evin en üst katında bulunan banyo camından içeri giren kargalar, evin banyo kısmını çöp ve dallarla doldurdu.

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Şaşkınlık oluşturan olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle üzerinde bulunan üç katlı evde oturan Ramazan Aydın ve ailesi, iş nedeniyle iki yıl önce şehir dışına çıktı. İki yıldır boş duran evin banyo camından giren kargalar, evin banyosunda bulunan duşa kabini ağzına kadar çöp ve dallarla doldurdu. Evden gelen karga sesleri sonrasında Ramazan Aydın’ın annesi Tükeziban Aydın harekete geçti. Şehir dışındaki oğlunun evin anahtarını kendisine göndermesi neticesinde eve giren anne, banyodaki manzara karşısında şok oldu.

Sakarya’da şaşırtan olay... Kargalar evi bakın ne hale getirdi

“HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan anne Aydın, “Oğlum iki yıl önce iş için şehir dışına çıktı ve evi iki yıldır boş durumda. Banyonun havalandırma camından kargaların girip çıktığını gördüm.
Sakarya’da şaşırtan olay... Kargalar evi bakın ne hale getirdi

Üst kattan da karga sesleri geliyordu. Anahtarı istedim, kargoyla gönderdi. Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşa kabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm. Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim” ifadelerine yer verdi.
Sakarya’da şaşırtan olay... Kargalar evi bakın ne hale getirdi

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#Sakarya#Karga#Ev

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