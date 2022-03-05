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Sakarya'da Prof. Dr. Bayram Topal'ın evini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı

#Sakarya#Silahlı Saldırı #Gözaltı
Sakaryada Prof. Dr. Bayram Topalın evini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da, Prof. Dr. Bayram Topal'ın evini kurşunladıktan sonra kaçan şüpheli Maşallah K. İstanbul'da gözaltına alındı.

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Olay, 1 Mart günü, Sakarya Erenler İlçesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Topal'ın evinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre mutfak camından içeriye 5 el ateş açtı. Şüpheli daha sonra kaçtı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin taksiye binerek, olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Ekipler, plakadan belirledikleri taksinin şoförünün ifadesine başvurdu. Taksi şoförünün ifadesinde 40-45 yaşlarında bir kişinin İstanbul, Kartal'dan Sakarya'ya gitmek için taksi istediğini, kendisini Kartal'dan aldığını ve Sakarya'da bilmediği bir adrese bıraktığını söylediği öğrenildi.

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Söz konusu şüphelinin Maşallah K. isimli şahıs olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra dinlenme tesislerine giderek O.A. isimli bir kişiyle yemek yediğini ve O.A. ile birlikte İstanbul'a geri döndüğünü tespit etti.

Şüpheli Maşallah K.'nin Kartal'daki ev adresini tespit eden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla İstanbul'a gelerek, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Adalet Sarayı'na götürüleceği öğrenildi.

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