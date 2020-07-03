Sakarya son dakika haberleri: Sakarya (Hendek) patlamasından ilk görüntüler geldi

Havai fişek fabrikasındaki patlamayla sarsılan Sakarya'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sakarya’nın Hendek ilçesindeki patlama ardından 'deprem mi oldu?' soruları gündeme geldi. Patlamanın neden olduğu sarsıntı nedeniyle sosyal medyadaki bazı kullanıcılar deprem olduğunu iddia etti. Bölgede bulunan vatandaşlar patlamanın etkisini Twitter üzerinden paylaşırken Sakarya'daki patlamadan ilk görüntüler de geldi. İşte deprem sanılan Hendek'teki patlamanın detayları...

SAKARYA'DAKİ PATLAMANIN GÖRÜNTÜLERİ

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şu bilgileri aktardı:

"Tabi burası sevindirici bir yanı var. Şehrin çok uzağında, yerleşim yerlerine uzak bir yerde. Halkımıza zarar verebilecek bir durumda değil. Burada tam yetkili kimseye ulaşamadık. İtfaiye ve ambulansların dışında kimsenin içeriye girmesine izin verilmiyor. 150'ye yakın çalışanın olduğu, içerideki insanların durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Can kaybı olmadığı bilgisini aldık, ama net bilgiyi yetkililer verebilirler.

Buraya yaklaşık 30 kilometre ilerden de duyuldu bu patlamalar. Yakın çevredeki evlerin camlarına varıncaya kadar patlama oldu. Yüksek basınçlı bir patlamaydı. Ben 15 kilometre öteden net bir şekilde, şiddetli bir şekilde duyduk."

3 BAKAN OLAY YERİNE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

SOSYAL MEDYADAN YAPILAN PAYLAŞIMLAR

Sakarya’da inanılmaz bir patlama meydana geldi. Bulunduğum yerin camları titredi şehrin heryerinden siren sesleri yükseliyor korkunç bir manzara umarım can kaybı yaşanmamıştır.

Sakarya/Serdivan da evden çıkartacak kadar duyuldu, artık nasıl bir patlamaysa..

Deprem zannettik korkunç bir şey oldu sanırım havai fişek fabrikasında patlama olmuş.

Allahım Sakarya merkezindeki evim bile sallandı gürültüyle. Allah kazalardan belalardan korusun. Umarım kimseye bir şey olmamıştır.

Sakarya’da ard arda camları kapıları sarsan büyük patlamalar oldu. Havai fişek fabrikası ise patlayan bu kaçıncı yeter artık ya! Allah’ım sen koru hepimizi İnşallah ölen ve yaralanan kimse yoktur...

Eyvah eyvah! Sakarya da fabrika patlamış inşallah can kaybı yoktur. Bütün il deprem oldu sanıp ayaklandık. Camlar patlayacaktı neredeyse. Patlama bütün ilden duyulduğuna göre çok büyük bir patlama oldu.

Çok şiddetli patlama olmuş deprem oluyor sandık İnşallah can kaybı yoktur.

Sakarya'da havai fişek fabrıkasi patlamış. Görüntüler geldi, korkunç...

Çok geçmiş olsun. Her yerden çok şiddetli bir şekilde duyulmuş.

Hendek patlayan havai fişek fabrikası şehrin her yerinden duyulmuştur sanırım bizim Akyazı da evler sallandı deprem diye öyle bir koşturduk ki Rabbim herkesin yardımcısı olsun umarım can kaybı yoktur.

Çok korkunç bir sesti, umarım can kaybı yoktur Allah yardımcımız olsun..

#Sakarya çok büyük bi patlamaydı. 2016 Elazığ emniyet müdürlüğü patla

masındaki aynı etkiyi hissettim gerçekten Ağlayan surat umarım can kaybı yoktur , geçmiş olsun

Çok şiddetli patlama oldu. Yoldan geçen ambulansın haddi hesabı yok Allah yardımcıları olsun çalışanların.

Hendek'de meydana gelen patlamayı bütün Sakarya hissetti. Allah'ım sen etkilenenlere acil şifalar ver.