×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya'da panik anları! Yasağa rağmen denize açıldılar, son anda boğulmaktan kurtarıldılar

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Karasu #Boğulma Tehlikesi
Sakaryada panik anları Yasağa rağmen denize açıldılar, son anda boğulmaktan kurtarıldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 15:22

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen botla denize açılan 3 kişi, son anda boğulmaktan kurtarıldı.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.30 sıralarında Yalı mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen 3 kişi, şişme botla dalgalı denizde açıldı. Dalgalarla nedeniyle bot alabora olurken, sahilde bulunan cankurtaranlar denize düşen 3 kişinin yardımına koştu.

Boğulmaktan son anda kurtarılan 3 kişi, kıyıya çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından 3 kişinin sağlık kontrolleri yapıldı.

Göğüs kemiğinde kırık olduğu değerlendirilen C.Y. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Karasu #Boğulma Tehlikesi

BAKMADAN GEÇME!