×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya'da panik anları: Sevgilisiyle tartışıp denize atladı, sevgilisi peşinden atladı

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Karasu#Boğulma Tehlikesi
Sakaryada panik anları: Sevgilisiyle tartışıp denize atladı, sevgilisi peşinden atladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 11:36

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Aralarında çıkan tartışmada denize atlayan erkekle onu kurtarmak için suya giren kadın, boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren erkeğin ‘İmdat’ çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koşup, çifti kurtardı.

Haberin Devamı

Olay, saat 00.30 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Sahil Park bölgesinde meydana geldi. Sahilde isimleri henüz belirlenemeyen çift arasında tartışma çıktı.

ÇEVREDİKELER KURTARDI

Tartışma sırasında erkek kendini denize attı, kadın da onu kurtarmak için peşinden suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren erkeğin ‘İmdat’ çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koşup, onları kurtardı.

Sakaryada panik anları: Sevgilisiyle tartışıp denize atladı, sevgilisi peşinden atladı

Çift bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Denizde bir kişinin daha olduğunun iddia edilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Denizde kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri, çiftin bulunması için çalışma başlattı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Karasu#Boğulma Tehlikesi

BAKMADAN GEÇME!