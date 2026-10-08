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Sakarya’da özel harekat destekli ‘Sokaklar Güvende’ baskınlarında 19 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya Sokaklar Güvenli Operasyonu#Uyuşturucu Suçları#Özel Harekat Destekli Baskın
Sakarya’da özel harekat destekli ‘Sokaklar Güvende’ baskınlarında 19 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 16:27

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlara 272 personel katıldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda mermi, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 19 şüpheli yakalandı

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Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Sokaklar Güvende’ operasyonları düzenlendi.

Sakarya’da özel harekat destekli ‘Sokaklar Güvende’ baskınlarında 19 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akyazı ve Geyve İlçe Emniyet müdürlükleri ile Karapürçek Emniyet Amirliği ekiplerinin katıldığı operasyonlar, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Akyazı, Geyve ve Karapürçek ilçelerinde gerçekleştirildi.

Sakarya’da özel harekat destekli ‘Sokaklar Güvende’ baskınlarında 19 gözaltı

110 Özel Harekat olmak üzere toplam 272 personelin katıldığı ve belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

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Sakarya’da özel harekat destekli ‘Sokaklar Güvende’ baskınlarında 19 gözaltı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 917 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 9 şarjör ele geçirildi.

Sakarya’da özel harekat destekli ‘Sokaklar Güvende’ baskınlarında 19 gözaltı

Aramalarda ayrıca 293,34 gram esrar, 112 sentetik hap, 5 captagon hap, 1,66 gram sentetik kannabinoid ve 0,12 gram metamfetamin bulundu. Operasyonlarda ayrıca 2 metre boylarında 2 kök Hint keneviri, 50 kurusıkı tabanca mermisi ve 6 kabza kapağı ele geçirildi.

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#Sakarya Sokaklar Güvenli Operasyonu#Uyuşturucu Suçları#Özel Harekat Destekli Baskın

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