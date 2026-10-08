Sakarya’da özel harekat destekli ‘Sokaklar Güvende’ baskınlarında 19 gözaltı

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Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Sokaklar Güvende’ operasyonları düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akyazı ve Geyve İlçe Emniyet müdürlükleri ile Karapürçek Emniyet Amirliği ekiplerinin katıldığı operasyonlar, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Akyazı, Geyve ve Karapürçek ilçelerinde gerçekleştirildi.

110 Özel Harekat olmak üzere toplam 272 personelin katıldığı ve belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

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Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 917 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 9 şarjör ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 293,34 gram esrar, 112 sentetik hap, 5 captagon hap, 1,66 gram sentetik kannabinoid ve 0,12 gram metamfetamin bulundu. Operasyonlarda ayrıca 2 metre boylarında 2 kök Hint keneviri, 50 kurusıkı tabanca mermisi ve 6 kabza kapağı ele geçirildi.