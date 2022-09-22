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Sakarya’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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#Sakarya#Trafik#Kaza
Sakarya’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 11:37

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada S.Y., B.Ö., M.B. ve Zümrüt Gül (24) isimli 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler hemen sağlık ekipleri ve polisi arayarak yardı istedi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zümrüt Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Zümrüt Gül’ün 1 yıl önce evlendiği ve 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

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#Sakarya#Trafik#Kaza

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