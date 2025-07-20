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Sakarya'da orman yangını!

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Geyve#Orman Yangını
Sakaryada orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 19:25

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla yayılıyor. Yangın, çevrede büyük endişeye yol açarken, alevlere hem havadan hem de karadan yoğun müdahale başlatıldı.

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Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Köyü mevkisinde ormanlık alandan yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD koordinasyonunda söndürme çalışması başlatılırken, bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya çalışıyor.

Sakaryada orman yangını

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlaştığı ifade edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Geyve Kozan Mahallesi girişinde mahalle sakinleri de su tankerleri ile hazır şekilde bekliyor. 

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Sakaryada orman yangını

Sakaryada orman yangını

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#Sakarya#Geyve#Orman Yangını

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