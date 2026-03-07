×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya'da operasyon! Ev, DEAŞ bağlantılı silah imalathanesi çıktı: Kokain ve yüzlerce silah parçası ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Sakarya#Operasyon
Sakaryada operasyon Ev, DEAŞ bağlantılı silah imalathanesi çıktı: Kokain ve yüzlerce silah parçası ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 15:08

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah imalathanesi olarak kullanılan bir evde çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Haberin Devamı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik projeli çalışma yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde S.Ö. (49) isimli şahsın İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Şüpheli, dönüşünde Hendek ilçesinde kullandığı araçla durduruldu. Araçta yapılan aramada 18,94 gram kokain ele geçirildi. Devam eden çalışmalar çerçevesinde şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

Sakaryada operasyon Ev, DEAŞ bağlantılı silah imalathanesi çıktı: Kokain ve yüzlerce silah parçası ele geçirildi

Operasyonda S.Ş. (43) isimli ve DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen bir şahıs da yakalandı. Yapılan incelemelerde söz konusu ikametin silah bakımı ve tamiri için kullanılan bir imalathane olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Evde gerçekleştirilen aramalarda 5 adet silah gövdesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, yüzlerce silah iç mekanizma parçası, şarjör, yay ve çeşitli silah parçalarının yanı sıra susturucu yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda teknik ekipman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Sakarya#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!