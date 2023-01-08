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Sakarya'da mutfakta çıkan yangın binayı sokağa döktü: 1 kişi dumandan etkilendi

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#Sakarya#Serdivan#Yangın
Sakaryada mutfakta çıkan yangın binayı sokağa döktü: 1 kişi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 05:14

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangın neticesinde oluşan dumandan bir kişi etkilenirken bazı vatandaşlar kedileriyle beraber merdivenli itfaiye aracı ile çatıdan kurtarıldı.

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Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Kenan Sofuoğlu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında bulunan dairenin mutfak kısmında çıktı. Alınan bilgiye göre, dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde dumandan bir kişi etkilenirken bazı vatandaşlar kedileriyle beraber merdivenli itfaiye aracı ile çatıdan kurtarıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakaryada mutfakta çıkan yangın binayı sokağa döktü: 1 kişi dumandan etkilendi

Kedisi kurtarılan Murat Hacı Bektaşoğlu, “Serdivan ilçesinde taksicilik yapıyorum. Evimde Yangın olduğunu duyunca koşar adımlarla evime geldim. Kız arkadaşını ve kedimi kurtardım. Yangın zemin katta çıkmış sanırım. İtfaiyeci arkadaşlar yangını söndürmüşler. Kedim için çok endişelendim, korktum o benim canım. İsmi Pamuk, korkmuş ve şuan titriyor” dedi.

 

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#Sakarya#Serdivan#Yangın

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